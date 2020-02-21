Де Пена откровенно рассказал о своих целях в составе Динамо – в уругвайца большие амбиции

Уругвайский полузащитник Динамо Карлос Де Пена настроен приложить максимум усилий, чтобы помочь киевлянам завоевывать трофеи.

"Для команды уровня Динамо не годится быть вне группового этапа Лиги чемпионов и вне весенней части Лиги Европы. Мы пытались квалифицироваться в самый престижный клубный турнир, а затем выйти из группы Лиги Европы, но не получилось – игроки очень разочарованы.

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Конечно, ситуация не самая лучшая. Нам бы хотелось завоевать чемпионство и продолжать выступления в еврокубках. Но необходимо учиться на собственных ошибках, сделать правильные выводы и учесть их на будущее. Все, что мы можем сделать сейчас, – это одержать как можно больше побед, чтобы сократить отставание от Шахтера и попытаться выиграть Кубок Украины. Считаю, у нас есть прекрасная возможность для этого и все будет зависеть от нас самих и нашей игры. А если при этом мы еще сможем квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов, будет вообще замечательно.

Мои цели в Динамо? Во-первых, играть как можно лучше, во-вторых, завоевывать титулы и трофеи, ведь считаю Динамо командой, у которой они должны быть. Также мне бы очень хотелось попасть в групповой этап Лиги чемпионов и стать чемпионом Украины. Для этого буду делать все от меня зависящее, как я уже говорил ранее, профессионально относясь к делу. Именно таким вижу жизнь в футболе", – сказал Де Пена в интервью журналу "Динамо".

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