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Бойко зізнався, у кого з гравців Динамо найпідступніший удар

15 лютого 14:22 2004 Читать на русском
Бойко зізнався, у кого з гравців Динамо найпідступніший удар
Денис Бойко / ФК Динамо Київ

Основний голкіпер київського Динамо Денис Бойко розповів, з чиїми ударами йому доводиться найважче.

"Щодо сили не знаю. Але ж головне – не сила удару, а в першу чергу – його точність. Дуже хороший, поставлений удар у Карлоса де Пени. У Віктора Циганкова доволі-таки непоганий удар.

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Багато хлопців б’ють добре, вони на кожному тренуванні залишаються, відпрацьовують. Більшість з них б’є на точність, але деякі і на силу. Напевно, Момо (Кадірі – прим.) б’є на силу – якщо вже вкладеться, то так щоб аж ніпель вилетів із м'яча. Всі хлопці молодці, стараються, відпрацьовують удари. І не дарма, той же Карлос добре продемонстрував свої удари в іграх", – сказав Бойко у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Динамо перед початком другої половини сезону у чемпіонаті України йде другим, відстаючи від лідера – Шахтаря – на 14 очок. Свій перший офіційний поєдинок після зимової паузи кияни зіграють 22 лютого проти Ворскли на стадіоні ім. В. Лобановського о 17:00.

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