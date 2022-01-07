Півзахисник Динамо Карлос Де Пена продемонстрував вміння жонглювати м'ячем під час зимової відпустки.

Де Пена не забуває вдосконалювати футбольні навички на відпустці – уругваєць продемонстрував вміння набивати м'яч, сидячи на підлозі.

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Цікаво, що такий скіл є фірмовим трюком президента клубу Ігоря Суркіса – він свого часу показав уміння набивати м'яч сидячи.

Відзначимо, що Де Пена провів 23 матчі за Динамо у поточному сезоні в усіх змаганнях, у яких забив 2 голи та віддав 4 асисти.

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