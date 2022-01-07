Полузащитник Динамо Карлос Де Пена продемонстрировал умение жонглировать мячом во время зимнего отпуска.

Де Пена не забывает совершенствовать футбольные навыки на отпуске – уругваец продемонстрировал умение набивать мяч, сидя на полу.

"Я боялся зайти в столовую": Миколенко вспомнил свой первый сезон в Динамо

Интересно, что такой скилл является фирменным трюком президента клуба Игоря Суркиса – он в свое время показал умение набивать мяч сидя.

Отметим, что Де Пена провел 23 матча за Динамо в текущем сезоне во всех соревнованиях, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

"Чую фразу молодого Шевченка: "… этим бандеровцам проиграли": Карпати – гроза Динамо, арбітр – за Шахтар, бронзові 90-ті