Де Пена повторил фирменный трюк Суркиса – эффектное видео
08:30 - Читати українською
Полузащитник Динамо Карлос Де Пена продемонстрировал умение жонглировать мячом во время зимнего отпуска.
Де Пена не забывает совершенствовать футбольные навыки на отпуске – уругваец продемонстрировал умение набивать мяч, сидя на полу.
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Интересно, что такой скилл является фирменным трюком президента клуба Игоря Суркиса – он в свое время показал умение набивать мяч сидя.
Отметим, что Де Пена провел 23 матча за Динамо в текущем сезоне во всех соревнованиях, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
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