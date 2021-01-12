"Я в Динамо вже четвертий сезон і мені дуже хочеться виграти чемпіонат України. Це глобальне завдання, вирішення якого полягає у правильній підготовці до кожного наступного матчу.

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Ми повинні успішно йти від суперника до суперника, а під керівництвом такого тренера, як Мірча Луческу, цього можна досягти. У кожному окремому матчі ми повинні доводити свої чемпіонські амбіції і заслужити цей титул.

Як далеко ми пройдемо у Лізі Європи? Наші думки і повна концентрація на Брюгге, ми не думаємо про те, як і що може бути далі. Брюгге – це сильний суперник, збалансована і організована команда. Ми повинні зосередитися на ньому, а що буде далі – залежить від якості нашої гри", – цитує Кендзьору офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, на зимову паузу підопічні Мірчі Луческу пішли на першій сходинці турнірної таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар на одне очко. Окрім того, кияни зуміли пробитись в 1/16 фіналу Ліги Європи, де поміряються силами з бельгійським Брюгге.

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