Де Пена не боїться розпочинати сезон матчем проти Шахтаря

Уругвайський хавбек Динамо Карлос Де Пена з нетерпінням очікує матчу за Суперкубок України.

"Думаю, ми готові до нового сезону, у нас була дуже хороша підготовка в міжсезоння. Звичайно, сьогоднішній результат товариського матчу з Колосом нас не порадував, але зараз ми повністю сконцентровані на поєдинку з Шахтарем.

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Сподіваюся, нам вдасться перемогти в матчі за Суперкубок. Можливо, в деяких моментах з Колосом нам не пощастило, але супернику вдалося забити нам тричі. Тепер нам потрібно думати про гру з Шахтарем.

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Це плюс – починати сезон матчем проти Шахтаря. Завжди чудово починати сезон з дербі. Вірю, що нам вдасться здобути позитивний результат у цій зустрічі і завоювати трофей", – сказав Де Пена в інтерв'ю DynamoKiev.ua.