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Каштру: З першого дня зборів готуємось до матчу за Суперкубок проти Динамо

21:22 232 Читать на русском
Каштру: З першого дня зборів готуємось до матчу за Суперкубок проти Динамо
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував перемогу в контрольному матчі проти Колоса (2:0).

Товариські матчі
Шахтар
2
2 : 0
0
Колос
18:00 19:07:2019
завершено
 

"Матч сподобався, ми повністю контролювали гру, причому в другому таймі навіть більше, ніж в першому. У першому таймі Колос у три паси міг добратися до нашого штрафного, було досить небезпечно.

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У другому таймі ми додали, зіграли більш компактно, були терплячішими в обороні. Також ми показували велику варіативність при володінні м'ячем, за рахунок чого створювали більше гольових моментів. Колос добре організована команда, яка здатна користуватися відсутністю балансу у суперника. Це хороша команда для УПЛ.

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Я задоволений сьогодні своїми гравцями. Вони багато працювали. Є речі, які вимагають доопрацювання. Нам є куди рости, протягом всього чемпіонату можна прогресувати. Не можна сказати, що ми повністю готові, але так само і суперники.

У першому офіційному матчі ми покажемо себе добре, але ще не досягнемо нашої найвищої планки. Ми з першого дня зборів готуємося до матчу з Динамо за Суперкубок, знаємо, що хочемо показати", – поділився Каштру в коментарі YouTube-каналу Шахтаря.

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Шахтар Шахтар Шахтар - Колос Товариські матчі Міжсезонні збори Товариські матчі Луїш Каштру Луїш Каштру
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