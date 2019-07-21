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Де Пена не боится начинать сезон матчем против Шахтера

22:28 25 Читати українською
Де Пена не боится начинать сезон матчем против Шахтера
Карлос Де Пена / Фото ФК Динамо

Уругвайский хавбек Динамо Карлос Де Пена с нетерпением ожидает матча за Суперкубок Украины.

"Думаю, мы готовы к новому сезону, у нас была очень хорошая подготовка в межсезонье. Конечно, сегодняшний результат товарищеского матча с Колосом нас не порадовал, но сейчас мы полностью сконцентрированы на поединке с Шахтером.

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Надеюсь, нам удастся победить в матче за Суперкубок. Возможно, в некоторых моментах с Колосом нам не повезло, но сопернику удалось забить нам трижды. Теперь нам нужно думать об игре с Шахтером.

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Это плюс – начинать сезон матчем против Шахтера. Всегда прекрасно начинать сезон с дерби. Верю, что нам удастся добиться положительного результата в этой встрече и завоевать трофей", – сказал Де Пена в интервью DynamoKiev.ua.

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Динамо Киев Динамо Киев Суперкубок Украины Карлос Де Пена Карлос Де Пена Шахтер Шахтер
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