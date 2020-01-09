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Де Пена назвав привабливою ідею переїзду в чемпіонат Бразилії або МЛС

11:38 1119 Читать на русском
Де Пена назвав привабливою ідею переїзду в чемпіонат Бразилії або МЛС
Карлос де Пена / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена прокоментував інформацію про зацікавленість у його послугах клубів Бразилії та МЛС.

"Мені про це нічого невідомо, але це два дуже різних і привабливих чемпіонати. Бразильська ліга завжди була конкурентоспроможною, а Америка залучає хороших футболістів. Від'їзд в США можна розглядати як поліпшення якості свого життя. А це завжди дуже важливо.

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Думаю, що зараз я в хорошій формі, але не думаю, що в найкращій. Завжди прагну підвищувати свій рівень і вдосконалюватися день у день.

Збірна – це мрія кожного уругвайського футболіста, і я – не виняток. Це мотивує і радує. Я старанно працюю, щоб реалізувати свою мрію і єдиний спосіб це зробити – грати на хорошому рівень, тому що в збірній багато висококласних гравців", – цитує Де Пену salimo.uy.

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