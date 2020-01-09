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Де Пена назвал привлекательной идею переезда в чемпионат Бразилии или МЛС

9 января 11:38 304 Читати українською
Де Пена назвал привлекательной идею переезда в чемпионат Бразилии или МЛС
Карлос де Пена / фото: ФК Динамо

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена прокомментировал информацию о заинтересованности в его услугах клубов Бразилии и МЛС.

"Мне об этом ничего неизвестно, но это два очень разных и привлекательных чемпионата. Бразильская лига всегда была конкурентоспособной, а Америка привлекает хороших футболистов. Отъезд в США можно рассматривать как улучшение качества своей жизни. А это всегда очень важно.

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Думаю, что сейчас я в хорошей форме, но не думаю, что в лучшей. Всегда стремлюсь повышать свой уровень и совершенствоваться день ото дня.

Сборная – это мечта каждого уругвайского футболиста, и я – не исключение. Это мотивирует и радует. Я усердно работаю, чтобы реализовать свою мечту и единственный способ это сделать – играть на хорошем уровне, потому что в сборной много высококлассных игроков", – цитирует Де Пену salimo.uy.

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