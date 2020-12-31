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Динамо офіційно підтвердило продовження контракту з Де Пеною

12:56 761 Читать на русском
Динамо офіційно підтвердило продовження контракту з Де Пеною
Карлос Де Пена / Сайт Динамо

Київське Динамо продовжило співпрацю з уругвайським хавбеком Карлосом Де Пеною.

Столичний гранд на своєму офіційному сайті підтвердив інформацію щодо пролонгації угоди з гравцем.

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Попередній контракт Де Пени був укладений до 31 грудня 2019 року. У ньому була опція автоматичного продовження ще на 2 роки, якщо легіонер до цього моменту проведе певну кількість матчів за Динамо. Уругваєць зміг досягнути необхідної позначки, отже тепер його контракт з київським клубом чинний до 31 грудня 2021 року.

До слова, Карлос Де Пена посідає четверту сходинку у списку найрезультативніших гравців Динамо поточного сезону УПЛ – п'ять голів і три асисти.

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Карлос Де Пена Карлос Де Пена Динамо Динамо
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