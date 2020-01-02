Де Пена – найкращий гравець Динамо 2019 року за версією вболівальників

Іспанія — 22:00 495
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Головні виклики для Мессі у 2020 році – трофей з Аргентиною, обійти Пеле, виграти 7-й "Золотий м'яч"
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Сейв Луніна потрапив у десятку найкращих у Прімері в 2019 роціІспанія — 15:38 2454
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Ібрагімовіч прибув до Мілана – Златана зустрів цілий натовп фанатівІталія — 14:28 2618
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Сульшер втратив образ, партнери Ярмоли не рвали так 15 років, бразильський "ісус" любить "іриски" – дива новорічної АПЛАнглія — 14:14 2497
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Сенсаційне Динамо-2016, яке вибило Бенфіку і Наполі: зірки Юнацької Ліги УЄФА – де вони зараз?Сергій Тищенко — 14:00 10034