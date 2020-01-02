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Де Пена – найкращий гравець Динамо 2019 року за версією вболівальників

21:30 327 Читать на русском
Де Пена – найкращий гравець Динамо 2019 року за версією вболівальників
Карлос Де Пена / Сайт Динамо

Прихильники київського Динамо назвали хавбека Карлоса Де Пену найкращим гравцем команди за підсумками 2019 року.

Уругвайський легіонер здобув 31% від усіх голосів, інформує офіційний сайт киян.

Де Пена потрапив у цікаву символічну збірну латиноамериканських футболістів

Де Пена приєднався до Динамо 10 квітня 2019 року і зміг проявити себе з найкращого боку. Півзахисник встиг відзначитися 6 голами та 7 асистами у 32-х матчах за столичний гранд (21 з них провів у основі). Нещодавно Динамо продовжило контракт з уругвайцем до грудня 2021 року.

До слова, минулорічним переможцем фанатського голосування був хавбек Віктор Циганков.

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Карлос Де Пена Карлос Де Пена Динамо Динамо футбольні фанати
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