Де Пена – найкращий гравець Динамо 2019 року за версією вболівальників

Прихильники київського Динамо назвали хавбека Карлоса Де Пену найкращим гравцем команди за підсумками 2019 року.

Уругвайський легіонер здобув 31% від усіх голосів, інформує офіційний сайт киян.

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Де Пена приєднався до Динамо 10 квітня 2019 року і зміг проявити себе з найкращого боку. Півзахисник встиг відзначитися 6 голами та 7 асистами у 32-х матчах за столичний гранд (21 з них провів у основі). Нещодавно Динамо продовжило контракт з уругвайцем до грудня 2021 року.

До слова, минулорічним переможцем фанатського голосування був хавбек Віктор Циганков.

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