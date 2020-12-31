Де Пена потрапив у цікаву символічну збірну латиноамериканських футболістів

Успішну гру Карлоса Де Пени за київське Динамо відзначили на батьківщині уругвайця.

Портал balonlatino.net включив динамівця Карлоса де Пену в символічну збірну латиноамериканських футболістів, які виступають не в топ-чемпіонатах і тому незаслужено обділені увагою з боку преси.

Динамо офіційно підтвердило продовження контракту з Де Пеною

Воротар: Аугустін Марчесін (Порту, Аргентина)

Захисники: Джон Лукумі (Генк, Колумбія), Жордан Осоріо (Зеніт, Венесуела), Карлос Куеста (Генк, Колумбія)

Півзахисники: Морено (Шанхай Шенбхуа, Колумбія), Майкл Чанг (Реал Солт Лейк, Куба), Ніклас Кастро (Аалесунд, Чилі), Карлос де Пена (Динамо, Уругвай)

Нападники: Жоау Феліпе (Славія, Бразилія), Гастон Сірін (Мамелоді Сандаунз, Уругвай), Себастьян Тальябуе (Аль-Вахда, Аргентина).

"Динамо – це більше, ніж клуб": чому Карлос Де Пена – ідеальний легіонер для українського футболу