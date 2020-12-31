toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Де Пена потрапив у цікаву символічну збірну латиноамериканських футболістів

16:39 352 Читать на русском
Де Пена потрапив у цікаву символічну збірну латиноамериканських футболістів
Карлос Де Пена / фото: ФК Динамо

Успішну гру Карлоса Де Пени за київське Динамо відзначили на батьківщині уругвайця.

Портал balonlatino.net включив динамівця Карлоса де Пену в символічну збірну латиноамериканських футболістів, які виступають не в топ-чемпіонатах і тому незаслужено обділені увагою з боку преси.

Динамо офіційно підтвердило продовження контракту з Де Пеною

Воротар: Аугустін Марчесін (Порту, Аргентина)

Захисники: Джон Лукумі (Генк, Колумбія), Жордан Осоріо (Зеніт, Венесуела), Карлос Куеста (Генк, Колумбія)

Півзахисники: Морено (Шанхай Шенбхуа, Колумбія), Майкл Чанг (Реал Солт Лейк, Куба), Ніклас Кастро (Аалесунд, Чилі), Карлос де Пена (Динамо, Уругвай)

Нападники: Жоау Феліпе (Славія, Бразилія), Гастон Сірін (Мамелоді Сандаунз, Уругвай), Себастьян Тальябуе (Аль-Вахда, Аргентина).

"Динамо – це більше, ніж клуб": чому Карлос Де Пена – ідеальний легіонер для українського футболу

blog_ava
Алекс Фергюсон і його незабутня історія – озброївшись психологією, феном і 79-ма секундами
10:24
3878
Теги
Головне Динамо Динамо Карлос Де Пена Карлос Де Пена
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
29
хв
Брайтон
14:30
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук