Де Неймар, де: за що французи нещадно критикують нападника ПСЖ, на якого Реал відклав космічну суму

Поки Флорентінно Перес продовжує мріяти про трансфер бразильця в Реал Мадрид у найближчі роки, у Франції форварда Парі Сен-Жермен скидають з трону.

Провідне паризьке видання Le Parisien відчуває ностальгію за справжнім Неймаром, запитуючи у своєму матеріалі про те, коли він повернеться. Президент Реала готовий будь-якої миті викласти за 26-річного бразильця космічну суму, яка перевищить всі трансферні рекорди світу, але ПСЖ не готовий з ним прощатись до перемоги в Лізі чемпіонів. Мадридський клуб не виділяє Хулену Лопетегі коштів на такі потрібні трансфери, хоча приберіг у трансферному портфелі аж 300 мільйонів євро.

А все лише тому, що Перес свято вірить: Неймар і клуб рано чи пізно таки не встоять перед його пропозиціями. "Вершковим" дуже не вистачає маркетингової ікони, роль якої виконував Кріштіану Роналду, і це більший аргумент, ніж потреба збільшити кадровий потенціал для нового тренера.

Схоже, цей момент невизначеності насамперед щодо власних бажань (повернутись в теплішу за всіма поняттями Іспанію чи довести свій клас суперзірки у Парижі), як і побоювання отримати нову важку травму, не дають гравцю спокою. Відтак він виглядає провально на старті французького сезону навіть проти середнячків.

Флорентіно Перес все ще прагне отримати Неймара – Реал готується побити трансферний рекорд

Екс-форвард Барселони загубився не сьогодні і не вчора. Його досі шукають відтоді, як Неймар отримав серйозне пошкодження в матчі чемпіонату Франції. Далі були відновлення від травми, яке супроводжували постійні сватання в Реал, і провальний Чемпіонат світу 2018, на якому гравець запам'ятався більше своїми жахливими симуляціями і вересками, ніж голами і лідерськими якостями.

"Це настільки ж очевидно, наскільки немислимо: якщо ви подивитесь на серпневого Неймара, то зауважите неймовірний технічний брак. Як може гравець його рівня, який вміє робити з м'ячем все, що завгодно, зіпсувати стільки гольових ситуацій та пасів на 3 метри?

У матчі з Генгамом він втратив м'яч 30 разів – більше, ніж будь-який інший гравець ПСЖ (статистика фарнцузької ліги), а точність його пасів була на рівні 77%. Найближче до нього стояв Анхель Ді Марія (28).

Усі чекають на повернення його форми. На сьогодні він взагалі не вражає. Це не той Неймар, якого всі бачили ще кілька місяців тому. Не вистачає пристрасті та радості в його грі. Можливо, його ефективність повернеться після того, як Кавані знову почне грати", – пише Parisien.

Видання також вказує на складний характер бразильця, темперамент якого іноді зашкалює і шкодить команді.

"Ці прояви емоцій і претензій до своїх партнерів ще можна зрозуміти, коли людина сама діє бездоганно. Але Неймар сам не без гріха, та й партнери відчувають, що у команді з'явився новий яскравий лідер – Кіліан Мбаппе".