Где Неймар, где: за что французы беспощадно критикуют нападающего ПСЖ, на которого Реал отложил космическую сумму

Пока Флорентинно Перес продолжает мечтать о трансфере бразильца в Реал Мадрид в ближайшие годы, во Франции форварда ПСЖ сбрасывают с трона.

Ведущее парижское издание Le Parisien испытывает ностальгию по настоящему Неймару, спрашивая в своем материале о том, когда он вернется. Президент Реала готов в любой момент выложить за 26-летнего бразильца космическую сумму, которая превысит все трансферные рекорды мира, но ПСЖ не готов с ним прощаться до победы в Лиге чемпионов. Мадридский клуб не выделяет Хулену Лопетеги средств на такие нужны трансферы, хотя приберег в трансферном портфеле до 300 миллионов евро.

А все лишь потому, что Перес свято верит: Неймар и клуб рано или поздно таки не устоят перед его предложениями. "Сливочным" очень не хватает маркетинговой иконы, роль которой выполнял Криштиану Роналду, и это больший аргумент, чем необходимость увеличить кадровый потенциал для нового тренера.

Похоже, этот момент неопределенности прежде всего в отношении собственных желаний (вернуться в теплую по всем понятиям Испанию или доказать свой класс суперзвезды в Париже), как и опасения получить новую тяжелую травму, не дают игроку покоя. Поэтому он выглядит провально на старте французского сезона даже против середнячков.

Флорентино Перес все еще стремится заполучить Неймара – Реал готовится побить трансферный рекорд

Экс-форвард Барселоны потерялся не сегодня и не вчера. Его до сих пор ищут с того времени, как Неймар получил серьезное повреждение в матче чемпионата Франции. Далее были восстановления от травмы, которое сопровождали постоянные сватовства в Реал, и провальный Чемпионат мира 2018, на котором игрок запомнился больше своими ужасными симуляция и визгами, чем голами и лидерскими качествами.

"Это столь же очевидно, насколько немыслимо: если вы посмотрите на августовского Неймара, то заметите невероятный технический брак. Как может игрок его уровня, который умеет делать с мячом все, что угодно, испортить столько голевых ситуаций и передач на 3 метра?

В матче с Генгама он потерял мяч 30 раз – больше, чем любой другой игрок ПСЖ (статистика французской лиги), а точность его пасов была на уровне 77%. Ближе всего к нему стоял Анхель Ди Мария (28).

Все ждут возвращения его формы. На сегодня он вообще не впечатляет. Это не тот Неймар, которого все видели еще несколько месяцев назад. Не хватает страсти и радости в его игре. Возможно, его эффективность вернется после того, как Кавани снова начнет играть вместе с ним", – пишет Parisien.

Издание также отмечает сложный характер бразильца, темперамент которого иногда зашкаливает и вредит команде.

"Эти проявления эмоций и претензий к своим партнерам еще можно понять, когда человек сам действует безупречно. Но Неймар сам не без греха, да и партнеры чувствуют, что в команде появился новый яркий лидер – Килиан Мбаппе".