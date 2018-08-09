Неймар залишив Бразилію без трансляції Ліги 1 – він не збирається відпрацьовувати контракт з ПСЖ

Зірковий форвард Парі Сен-Жермен Неймар не пов'язує своє майбутнє з французьким клубом на тривалий період.

Неймар після завершення ЧС-2018 публічно спростував чутки про можливий перехід в Реал. 26-річний футболіст вирішив залишитись в ПСЖ, однак бразильські ЗМІ мають підстави вважати, що він може втекти із "золотої клітки" Катару вже наступного літа.

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За декілька днів до старту чемпіонату Франції жоден з бразильських телеканалів не домовився про трансляцію турніру, де виступає головна зірка "Селесао". Крім того, що beIN Media Group вимагає серйозні кошти за телеправа, південноамериканських телевізійників відлякує тривалість контракту, який складає 3 роки. В Бразилії дуже сумніваються, що Неймар виступатиме за ПСЖ протягом зазначеного періоду після зустрічі гравця з представниками Globo, інформує Esporte.uol.

Перш ніж підписувати угоду на трансляцію матчів Ліги 1, в Globo вирішили особисто поговорити з Неймаром, щоб зрозуміти, чи збирається футболіст відпрацювати свій контракт. Оскільки капітан "пентакампеонів" не надав жодних гарантій, що залишиться в ПСЖ до 2022 року, бразильський телеканал серйозно засумнівався, чи купляти недешеві телеправа.

Вже в неділю, 12 серпня, ПСЖ з Неймаром стартують у чемпіонаті Франції 2018/19 матчем проти Кана, але Бразилія ризикує залишитись без трансляції поєдинку.

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