Флорентіно Перес все ще прагне отримати Неймара – Реал готується побити трансферний рекорд

Мадридський Реал готує пропозицію в 300 млн євро за нападника ПСЖ Неймара, що стане новим трансферним рекордом.

Флорентіно Перес занепокоєний, що не зміг знайти заміну Кріштіану Роналду. За інформацією Sport.es, президент Реала готовий побити трансферний рекорд, але все-таки підписати форварда ПСЖ Неймара.

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Саме бразилець є найдорожчим придбанням в історії футболу. Влітку 2017 року він перейшов у паризький клуб з Барселони за 222 млн євро. За інформацією джерела, Реал готовий виплатити 300 млн євро і підняти планку.

УЄФА наразі проводить подвійне розслідування щодо ПСЖ. Організація перевіряє спонсорів французького гранда, а також платежі катарського банку.

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