Капітан Аякса Маттейс Де Лігт, схоже, продовжить кар'єру на Камп Ноу.

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт продовжить кар'єру в Барселоні, стверджує De Telegraaf. Трансфер повинен відбутися влітку.

Барселона сподівається безкоштовно підписати Мату

Окрім цього, амстердамський клуб готовий продати Де Лігта у каталонський за меншу суму, аніж для інших клубів. Причина такого кроку – хороші трансферна історія та стосунки між Барселоною та Аяксом. Маттейс хоче продовжити кар'єру саме у складі "синьо-гранатових", що не надто подобається його агентові Міно Райолі.

У поточному сезоні Де Лігт зіграв за Аякс 43 матчі та забив 4 голи. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 70 млн євро.

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