Капитан Аякса Маттейс Де Лигт, похоже, продолжит карьеру на Камп Ноу.

Защитник Аякса Маттейс Де Лигт продолжит карьеру в Барселоне, утверждает De Telegraaf. Трансфер должен состояться летом.

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Кроме этого, амстердамский клуб готов продать Де Лигта в каталонский за меньшую сумму, чем для других клубов. Причина такого шага – хорошая трансферная история и отношения между Барселоной и Аяксом.Маттейс хочет продолжить карьеру именно в составе "сине-гранатовых", не слишком нравится его агенту Мино Райоле.

В текущем сезоне Де Лигт сыграл за Аякс 43 матча и забил 4 гола. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 млн евро.

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