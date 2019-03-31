Барселона сподівається безкоштовно підписати Мату

Півзахисник Манчестер Юнайтед Хуан Мата безкоштовно може дістатись Барселоні.

Хуан Мата може покинути Манчестер Юнайтед наступного літа після завершення контракту, повідомляє The Sun.

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Барселона сподівається підписати іспанського півзахисника, якому вже майже 31 рік. Раніше повідомлялось, що "блаугранас" готові продати Івана Ракітіча, також команду поповнить голландець Френкі де Йонг.

Варто зазначити, що Мата є вихованцем мадридського Реала, після якого виступав у складі Валенсії, Челсі та Манчестер Юнайтед.