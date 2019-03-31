toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЕМ РОМА - НАПОЛІ

Барселона сподівається безкоштовно підписати Мату

20:40 654 Читать на русском
Барселона сподівається безкоштовно підписати Мату
Хуан Мата / Daily Mail

Півзахисник Манчестер Юнайтед Хуан Мата безкоштовно може дістатись Барселоні.

Хуан Мата може покинути Манчестер Юнайтед наступного літа після завершення контракту, повідомляє The Sun.

Барселона та Атлетіко посперечаються за Чілвела, – The Sun

Барселона сподівається підписати іспанського півзахисника, якому вже майже 31 рік. Раніше повідомлялось, що "блаугранас" готові продати Івана Ракітіча, також команду поповнить голландець Френкі де Йонг.

Варто зазначити, що Мата є вихованцем мадридського Реала, після якого виступав у складі Валенсії, Челсі та Манчестер Юнайтед.

Теги
Барселона Барселона Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Англії Хуан Мануель Мата Хуан Мануель Мата Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Трансфери Барселони Трансфери Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
50
хв
Арсенал
22:00
Ньюкасл
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук