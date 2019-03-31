Золоті "нульові": Мессі "возить" Зубова, як пацана, Роналду стібеться з Росії і ще 23 фото "старої школи"

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Девід Бекхем, Рауль Гонсалес і Зінедін Зідан – галактичне тріо Реала середини "нульових".

2. Перший матч збірної України у 2003-му. Ізмір, 12 лютого. Спаринг із Туреччиною закінчився нульовою нічиєю. Стоять: Старостяк, Шовковський, Серебренников, Федоров, Гусін, Шевченко. Присіли: Тимощук, Воронін, Ребров, Дмитрулін, Несмачний.

3. Стиляги із Ман Юнайтед – на прогулянці. Скоулз, Фердінанд, Руні, Каррік і навіть Алан Сміт.

4. Роберто Баджо і Лука Тоні – гроза суперників Брешії у 2001-03 роках.

5. Роналдо оформлює дубль у ворота Олівера Кана, самотужки вирішивши долю фіналу Кубка світу-2002.

6. Поки що останнє чемпіонство лондонського Арсенала. У сезоні 2003/04 "каноніри" не програли у жодному з 38 матчів.

7. Зовсім юний Ліонель Мессі втікає від ветерана Шахтаря Геннадія Зубова. Було й таке!

8. Роберто Карлос збирається розрядити свою вбивчу гармату у ворота МЮ. Стінка "червоних дияволів" принишкла у тривожному очікуванні. Серед відважних – теперішній наставник манкуніанців Уле Гуннар Сульшер.

9. Георге Хаджі, або ж "Карпатський Марадона" – головна зірка Галатасарая у 1996-2001 роках.

10. Заруба юних суперталантів голландського футболу – Веслі Снейдера (Аякс) та Робіна ван Персі (Фейєнорд).

11. Френк Лемпард пояснює Андрієві Шевченку правила виживання у Челсі: "Це тобі не Мілан, чуваче!"

12. А це вже сам наставник "аристократів" Жозе Моурінью просвітлює Матею Кежмана. Сербський форвард так нічого і не второпав (лише 4 голи у 25 матчах).

13. Київське Динамо зразка 2004 року. Стоять: Сабліч, Шовковський, Лєко, Гавранчіч, Юссуф, Рінкон. Присіли: Гусєв, Верпаковскіс, Каддурі, Клебер, Гіоане.

14. Березень 2006-го. Сеск Фабрегас щойно вивів Арсенал вперед у домашньому поєдинку з Ювентусом. Це – чвертьфінал ЛЧ, а "каноніри", як відомо, дійдуть аж до фіналу.

15. Вожак збірної Ірландії Рой Кін і темношкірий форвард Клінтон Моррісон (його бабуся походила із Дубліна). Рік 2004-й.

16. Кака і Шева. Гарна нагода, щоб просльозитися від спогадів.

17. Ель Класіко! Луїш Фігу у футболці Реала, а це означає, що синьо-гранатові трибуни волатимуть "Юда".

18. Не тільки Шева, але й Пірло не зумів переграти Дудека у серії післяматчевих пенальті особливого фіналу ЛЧ-2005.

19. Мадридське дербі. Форвард Атлетіко Фернандо Торрес і голкіпер Реала Ікер Касільяс.

20. Роналду та Руні – невеличка нарада перед пробиттям штрафного.

21. Помпезне закладання наріжного каменя бази Вальдебебас – майбутньої домівки Реала (2004 рік). Почесне завдання довірили легенді клубу Альфредо Ді Стефано та 12-річному Дані Карвахалю.

22. Катарський Аль-Ахлі – передостанній клуб у кар'єрі футболіста Гвардіоли. Тут він виступав упродовж 2003-05 років і перетинався на полі з іншим "динозавром" – Марселем Десайї (Аль-Гарафа).

23. Благословенні ті часи, коли за очки в АПЛ билися Кріштіану Роналду та Тьєрі Анрі. Хто з них крутіший? Свої відповіді пишіть у коментарях.

24. Б'ємося об заклад, що такого Франка Рібері ви вже й не пригадаєте. Галатасарай-2005.

25. Жовтень 2004-го. Щойно Португалія знищила збірну Росії у відборі на ЧС-2006 з рахунком 7:1. Дублем, зокрема, відзначився 19-річний Кріштіану Роналду.

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