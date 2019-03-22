Де Лігт повідомив Райолі, що хоче грати за Барселону – агент розлютився

Захисник Аякса та збірної Нідерландів Маттейс Де Лігт визначився із своїм майбутнім.

19-річний оборонець Аякса Маттейс Де Лігт повідомив Міно Райолі, який є його агентом, що хоче, аби його наступним клубом стала Барселона, стверджує Mundo Deportivo.

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Де Лігт твердо вирішив, що Камп Ноу – ідеальний варіант для продовження кар'єри. Райола розгніваний таким рішенням свого підопічного та вважає, що перехід у інший топ-клуб може бути більш вигідним для захисника. Міно сподівається, що гравець змінить своє рішення.

Раніше нідерландцем активно цікавилися ПСЖ, Ліверпуль та Манчестер Сіті. Нещодавно стало відомо, що "блаугранас" запропонували за Маттейса 60 млн євро.

Нагадаємо, взимку Барселона вже оформила трансфер півзахисника Аякса Френкі де Йонга, який приєднається до каталонців влітку.

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