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Де Лигт не полетел на сборы с Аяксом – Ювентус находится в шаге от подписания игрока

18:35 61 Читати українською
Де Лигт не полетел на сборы с Аяксом – Ювентус находится в шаге от подписания игрока
Маттейс Де Лигт / фото из соцсетей

Защитник Аякса Маттейс де Лигт следующий сезон может начать в чемпионате Италии.

Ювентус стал ближе к приобретению защитника Аякса и сборной Нидерландов Маттейса Де Лигта, сообщает Sky Italia.

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По информации издания, туринский клуб сделал новое, улучшенное предложение Аяксу по трансферу 19-летнего футболиста, чтобы ускорить подписание Де Лигта. Ожидается, что предложение устроит амстердамцев.

Сам игрок не отправился вместе с Аяксом на предсезонные сборы в Австрию. Ранее сообщалось, что Ювентус согласовал с Маттейсом условия личного контракта.

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В сезоне-2018/19 Де Лигт провел за Аякс 55 матчей и забил 7 голов. В составе амстердамского клуба Маттейс выиграл национальный чемпионат и Кубок Голландии.

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Италия Ювентус Ювентус Аякс Аякс Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт Трансферы Ювентуса
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