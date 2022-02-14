Защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт высказался о матче с Аталантой в рамках 25 тура Серии А (1:1). Именно нидерландец привез штрафной, с которого забил Руслан Малиновский.

"Думаю, обе команды разочарованы тем, что сегодня потеряли два очка, но таков футбол. Честно говоря, это был очень важный матч, потому что мы конкурируем с Аталантой за позицию в таблице. Нужно двигаться от матча к матчу, а затем посмотреть, где мы закончим.

Пушка Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Ювентус – 1:1

Думал, что он не сможет забить оттуда! Я даже Малиновского после матча спрашивал: "Как ты с 30 метров попал и забил?!" Я никогда не думал, что он сможет оттуда забить.

Я делаю свою работу, заключающуюся в защите ворот. Это был очень сложный матч для нас и очень интересен для болельщиков, поскольку обе команды хотели победить, поэтому было много моментов", – сказал Де Лигт в эфире DAZN.

Малиновский снова прибил Ювентус фантастическим голом, но Аталанта упустила победу в сверхважной битве за ЛЧ