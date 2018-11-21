Де Лаурентис назвал главное условие возвращения Кавани в Наполи

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис рассказал, что готов подписать Кавани, если ПСЖ отпустит игрока бесплатно.

"Возвращение Кавани в Наполи? Только ежели ПСЖ готов отдать нам его бесплатно или за символическую сумму, ведь контракт уругвайца с парижанами вскоре заканчивается.

Наполи отказался продавать Кулибали за 90 миллионов евро

Гипотетически возвращение Эдинсона возможно, однако все зависит от главного тренера Карло Анчелотти и желание Кавани пойти на снижение зарплаты. Мы готовы платить ему 6-7 млн евро, но не больше", – цитирует президента Наполи Football Italia.

К слову, уругваец уже выступал в составе неаполитанцев с 2010 по 2013 годы. На Кавани также претендуют Атлетико и Реал.

Эдинсон перешел в ПСЖ в 2013 году. В футболке парижан он сыграл 256 матчей и забил 176 голов.

"Неймар в один день может вернуться", – спортивный директор Барселоны не против камбэка бразильца