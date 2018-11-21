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Де Лаурентис назвал главное условие возвращения Кавани в Наполи

19:21 46 Читати українською
Де Лаурентис назвал главное условие возвращения Кавани в Наполи
Эдинсон Кавани / соцсети

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис рассказал, что готов подписать Кавани, если ПСЖ отпустит игрока бесплатно.

"Возвращение Кавани в Наполи? Только ежели ПСЖ готов отдать нам его бесплатно или за символическую сумму, ведь контракт уругвайца с парижанами вскоре заканчивается.

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Гипотетически возвращение Эдинсона возможно, однако все зависит от главного тренера Карло Анчелотти и желание Кавани пойти на снижение зарплаты. Мы готовы платить ему 6-7 млн евро, но не больше", – цитирует президента Наполи Football Italia.

К слову, уругваец уже выступал в составе неаполитанцев с 2010 по 2013 годы. На Кавани также претендуют Атлетико и Реал.

Эдинсон перешел в ПСЖ в 2013 году. В футболке парижан он сыграл 256 матчей и забил 176 голов.

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Теги
Трансферы Чемпионата Италии Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Наполи Наполи Италия Аурелио Де Лаурентис
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