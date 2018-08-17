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Де Лаурентіс: Аліссон перейшов у Ліверпуль, бо у них з Ромою один власник

17:45 517 Читать на русском
Де Лаурентіс: Аліссон перейшов у Ліверпуль, бо у них з Ромою один власник
Аліссон / фото: ФК Ліверпуль

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс зізнався, що хотів придбати воротаря Роми Аліссона Бекера

"Рома була розібрана і потім укомплектована заново, і я не можу їх оцінювати. Але я б не продав Аліссона навіть за 100 млн євро.

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Я завжди підозрював, що власник Ліверпуля володіє ще й Ромою. Пташка нашептала мені це кілька років тому І, якщо це правда, вони не мають права разом виступати в Лізі чемпіонів.

Я запропонував їм 60 млн, але вони не захотіли продавати Аліссона нам, але потім зрозумів, що він, врешті-решт, обов'язково приєднається до "червоних" – цитує Де Лаурентіса Goal.com.

Ліверпуль заплатив Ромі за Аліссона 75 млн євро. У минулому сезоні Аліссон провів 37 матчів в італійській Серії А, в яких пропустив 28 голів.

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Теги
Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Англії Рома Рома Ауреліо Де Лаурентіс Аліссон Аліссон Ліверпуль Ліверпуль Наполі Наполі
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