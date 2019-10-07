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Де Хеа розповів, що не так з Манчестер Юнайтед

16:02 490 Читать на русском
Де Хеа розповів, що не так з Манчестер Юнайтед
Давід Де Хеа / The Mirror

Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа поділився думками щодо серії невдалих результатів команди Уле Гуннара Сульшера

"Що йде не так з Манчестер Юнайтед? Усе. Я думаю, багато речей потрібно поліпшити.

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Навіть не знаю, що сказати, чесно. Просто продовжувати працювати, продовжувати боротися, продовжувати додавати з кожним днем. Це складний момент, але ми – Юнайтед, не можна опускати голови. Мабуть, це найгірший період, найважчий з тих пір, як я тут. Я не знаю. Не знаю, що відбувається. Ми вже дві гри не можемо забити навіть одного гола. Мені шкода вболівальників", – цитує Де Хеа Sky Sports.

Нагадаємо, після поразки від Ньюкасла у 8-му турі АПЛ Манчестер Юнайтед опустився на 12-е місце у турнірній таблиці.

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Давід Де Хеа Давід Де Хеа Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
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