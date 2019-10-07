Де Хеа рассказал, что не так с Манчестер Юнайтед

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа поделился мыслями относительно серии неудачных результатов команды Сульшера.

"Что идет не так с Манчестер Юнайтед? Все. Я думаю, многое нужно улучшить.

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Даже не знаю, что сказать, честно. Просто продолжать работать, продолжать бороться, продолжать прибавлять с каждым днем. Это сложный момент, но мы – Юнайтед, нельзя опускать головы. Пожалуй, это самый худший период, самый тяжелый с тех пор, как я здесь. Я не знаю. Не знаю, что происходит. Мы уже две игры не можем забить даже одного гола. Мне жаль болельщиков", – цитирует Де Хеа Sky Sports.

Напомним, после поражения от Ньюкасла в 8-м туре АПЛ Манчестер Юнайтед опустился на двенадцатое место в турнирной таблице.

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