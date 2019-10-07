Сульшер сам не знає, як достукатися до своїх гравців, – ван Персі розкритикував наставника МЮ

Колишній нападник збірної Нідерландів Робін ван Персі прокоментував результати Манчестер Юнайтед в нинішньому сезоні.

"Видно, що у Сульшера проблеми, якщо говорити чесно. І я розумію, що тренеру Манчестер Юнайтед в такий час потрібно шукати якісь слова. Можливо, він вибрав не ті слова.

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Що означає "навести порядок в головах гравців"? Самі футболісти думають про ці слова і не розуміють його. Йому потрібно знайти спосіб налагодити взаєморозуміння з футболістами, підвищити їхню впевненість у власних силах. Мені здається, що Сульшер сам не знає, як достукатися до своїх футболістів", – цитує ван Персі Optus Sport.

Нагадаємо, ван Персі виступав за Манчестер Юнайтед з 2012-го до 2015-го року. Після восьми турів АПЛ команда Уле Гуннара Сульшера посідає 12-е місце в турнірній таблиці.

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