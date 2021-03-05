Воротар Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа став батьком і терміново повернувся в Іспанію.

"Фантастичний день для Давіда. Коли ти стаєш батьком, це, напевно, найкраще почуття, яке можна випробувати. Ті, кому пощастило пережити подібне, знають, що Давід відчуває зараз. Ми дамо йому час.

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Де Хеа попросився додому, раніше на це пішов би день, і ти знову в обоймі. З пандемією і карантином все по-іншому. Як тільки Давід повернеться, ми просто повинні дотримуватися правила уряду. Очікую, що він буде знову доступний дуже скоро", – цитує тренера МЮ Уле Гуннара Сульшера офіційний сайт клубу.

У нинішньому сезоні АПЛ Де Хеа провів 24 матчі, в яких пропустив 27 м'ячів.

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