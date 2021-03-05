"Фантастический день для Давида. Когда ты становишься отцом, это, наверное, лучшее чувство, которое можно испытать. Те, кому посчастливилось пережить подобное, знают, что Давид чувствует сейчас. Мы дадим ему время.

Ман Сити – Манчестер Юнайтед: Гвардиола выделил сильнейших игроков соперника перед дерби

Де Хеа попросился домой, раньше на это пошел бы день, и ты снова в обойме. С пандемией и карантином все по-другому. Как только Давид вернется, мы просто должны соблюдать правила правительства. Ожидаю, что он будет снова доступен очень скоро", – цитирует тренера МЮ Сульшер официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне АПЛ Де Хеа провел 24 матча, в которых пропустил 27 мячей.

Маліновський проти лідера Серії А, іспит Атлетіко в дербі, Манчестер манить нулями, а Klassiker інтригує: прев'ю вікенду