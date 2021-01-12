"Я боровся за титули кілька сезонів, коли тут був сер Алекс Фергюсон. Тепер ми знову боремося за перше місце. Насправді часу пройшло вже досить багато. Ми не можемо втратити цей шанс.

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Ман Юнайтед повинен бути дуже зосереджений в кожному матчі і вигравати все. Якщо ми будемо сильні як фізично, так і ментально, то зможемо поборотися за Прем'єр-лігу. Це правда, що ще багато чого матчів треба зіграти, але це шанс бути там, бути на вершині ліги", – цитує Де Хеа офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Додамо, що після 16 турів АПЛ манкуніанці посідають 2-е місце в турнірній таблиці, набравши 33 очки. Стільки ж пунктів у Ліверпуля, але мерсисайдці провели на один матч більше. Вже сьогодні МЮ на виїзді зіграє проти Бернлі.