"Я боролся за титулы несколько сезонов, когда здесь был сэр Алекс Фергюсон. Теперь мы снова боремся за первое место. На самом деле времени прошло уже достаточно много. Мы не можем упустить этот шанс.

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Манчестер Юнайтед должен быть очень сосредоточен в каждом матче и выигрывать все. Если мы будем сильны как физически, так и ментально, то сможем побороться за Премьер-лигу. Это правда, что еще многое матчей надо сыграть, но это шанс быть там, быть на вершине лиги", – цитирует Де Хеа официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Добавим, что после 16 туров АПЛ манкунианцы занимают второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка. Столько же пунктов у Ливерпуля, но мерсисайдцы провели на один матч больше. Уже сегодня МЮ на выезде сыграет против Бернли.

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