Манчестер Юнайтед та Ліверпуль зустрінуться вже на стадії 1/16 фіналу КА, повідомляє офіційний сайт турніру.

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Для Манчестер Сіті Олександра Зінченка жереб був більш лояльний, підопічні Гвардіоли проекзаменують Челтенхем. Челсі прийматиме Лутон, а Лестер завітає у гості до грізного Брентфорда.

Під час жеребкування також були визначені потенційні пари 1/8 фіналу Кубка Англії.

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Here's your Official #EmiratesFACup fourth round draw ?



(2/2) pic.twitter.com/k9iK8lkQzN — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 11, 2021

Розподіл пар 1/8 фіналу КА: