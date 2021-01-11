Манчестер Юнайтед зійдеться у двобої з Ліверпулем, прохідний суперник для Зінченка – жеребкування Кубка Англії
22:17 - Читать на русском
Завершилась церемонія жеребкування пар 1/16 фіналу Кубка Англії.
Манчестер Юнайтед та Ліверпуль зустрінуться вже на стадії 1/16 фіналу КА, повідомляє офіційний сайт турніру.
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Для Манчестер Сіті Олександра Зінченка жереб був більш лояльний, підопічні Гвардіоли проекзаменують Челтенхем. Челсі прийматиме Лутон, а Лестер завітає у гості до грізного Брентфорда.
Під час жеребкування також були визначені потенційні пари 1/8 фіналу Кубка Англії.
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Розподіл пар 1/8 фіналу КА:
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