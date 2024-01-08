Наставник Брайтона Роберто Де Дзербі націлився на 19-річного півзахисника. Як повідомляє Mundo Deportivo, в англійського клубу вже є домовленість з Барко щодо контракту.

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Віце-президент Бока Хуніорс Роман Рікельме здивований рішенням молодого таланта. Півзахисник попросив якнайшвидше встановити трансферну ціну, щоб Брайтон міг викупити його. В контракті Барко є пункт про клаусулу, яка становить 10 мільйонів доларів. Утім, в понеділок вона вже становитиме 14 млн. Отже, Брайтону день зволікань коштуватиме 4 млн.

Англійський клуб сподівається, що Бока Хуніорс відпустить Барко за 9 мільйонів доларів, а в угоду буде включено пункт про відсоток з майбутнього перепродажу півзахисника. Контракт Барко з Бокою діє до грудня 2024 року. Клуб намагався його продовжити, але безрезультатно.

За Бока Хуніорс півзахисник відіграв загалом в 35 матчах. В активі Валентіна Барко один гол та чотири результативні передачі.

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