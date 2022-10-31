18-річний парагвайський форвард Хуліо Енсісо дебютував за Брайтон цього вікенду в переможному матчі з Челсі. Роберто Де Дзербі вважає, що хлопчина має потенціал, щоб досягти висот Мудрика.

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"Я дуже щасливий за Енсісо, він мені подобається. Думаю, що Хуліо може стати великим футболістом. Минулого року я працював з Мудриком, який еволюціонував у прекрасного футболіста. У Енсісо теж є талант і необхідні якості, щоб стати великим гравцем", – цитує тренера журналіст Річі Міллс.

Де Дзербі оформив першу перемогу на чолі Брайтона у шостому матчі. Щоправда, італієць мав дуже складний календар з Ліверпулем, Тоттенхемом, Манчестер Сіті та Челсі.

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