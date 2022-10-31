18-летний парагвайский форвард Хулио Энсисо дебютировал за Брайтон в этого уик-энд в победном матче с Челси. Роберто Де Дзерби считает, что у парня есть потенциал, чтобы достичь высот Мудрика.

Де Дзерби хочет забрать Матвиенко в АПЛ – трансфер пройдет тщательную проверку, названа сумма потенциального перехода

"Я очень счастлив за Энсисо, он мне нравится. Думаю, что Хулио может стать великим футболистом. В прошлом году я работал с Мудриком, который эволюционировал у прекрасного футболиста. У Энсисо тоже есть талант и необходимые качества, чтобы стать большим игроком", – цитирует тренера журналист Ричи Миллс.

Де Дзерби оформил первую победу во главе Брайтона в шестом матче. Правда, у итальянца был очень сложный календарь с Ливерпулем, Тоттенхэмом, Манчестер Сити и Челси.

Траоре лучше Мудрика? Сколько стоит украинец и куда может перейти звездочка Шахтера