Траоре кращий за Мудрика? Скільки коштує українець та куди може перейти зірочка Шахтаря
17:18 - Читать на русском
У 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "гірники" змогли вистояти у дуелі з "кельтами", подарувавши українцям вже призабуті емоції. "Футбол 24" пропонує детальний розбір поєдинку у найпрестижнішому євротурнірі.
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Михайло Мудрик 58’
58’ Михайло Мудрик
Шахтар напередодні на Селтік Парку забезпечив собі єврокубкову весну, зігравши з шотландцями унічию (1:1), а Михайло Мудрик додав до своєї вартості декілька мільйонів. Оглядач "Футбол 24" Михайло Юхименко оцінив вчорашню гру донецького Шахтаря.
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