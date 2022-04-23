"К сожалению, мы не знаем, что будет завтра, поэтому очень сложно сказать, что будет через месяц или через два месяца. Когда началась война, я давал интервью итальянским СМИ и сейчас только могу подтвердить то, что я сказал. Я хотел бы оставаться в Шахтере, даже если у Шахтера не будет такой сильной команды, какая была до начала войны.

"Настоящий мужчина": Де Дзерби восхищен устойчивой позицией Ахметова

Даже если моя зарплата будет минимальной – дело сейчас не в деньгах. Я готов тренировать год бесплатно, но проблема не в этом. Проблема только в том, чтобы понять, будет ли чемпионат или нет. Конечно, все, что касается войны – это трагедия, это в первую очередь.

А потом есть моя персональная трагедия, поскольку очень сложно морально, я тоже страдаю. Моя команда – это как ребенок. Когда ты только начинаешь работать, команда еще маленькая, а с каждым днем ​​команда чему-нибудь учится, растет, развивается. И вот наступает момент, когда команда становится взрослой – тогда я ухожу. Так было с Сассуоло, и именно так я хотел сделать здесь", – отметил Де Дзерби в программе Денисов Time.

Напомним, итальянский специалист возглавил Шахтер летом 2021 года, перебравшись в Украину из Серии А. К моменту начала войны именно "горняки" возглавляли турнирную таблицу, опережая Динамо на 2 пункта.

Россия напала на Украину: среди экс-футболистов обнаружили коллаборанта, мужественный поступок тренера Мариуполя (LIVE)