"Чайки" вже організували перший трансфер на літнє міжсезоння. Ним стане 21-річний форвард Жоау Педро з Уотфорда, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

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Клуби про все домовились, гравець пройшов медогляд кілька днів тому, але офіційне підтвердження буде дещо пізніше. Сума трансферу складе 30 млн фунтів, що стане новим трансферним рекордом для Брайтона. Попередню планку встановив Енок Мвепу, за якого 2 роки тому заплатили Зальцбургу 20 млн фунтів.

Додамо, що Педро у нинішньому розіграші Чемпіоншипу провів за Уотфорд 35 матчів, оформивши 11 голів та 4 асисти.

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