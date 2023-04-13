Кумир для Мудрика, провальні заміни Лемпарда – Челсі робив усе задля перемоги Реала в матчі ЛЧ
13 квітня 20:58 - Читать на русском
У першому поєдинку чвертьфіналу Ліги Чемпіонів мадридський Реал очікувано легко розібрався із лондонським Челсі (2:0).
завершено
21’ Карім Бензема
74’ Марко Асенсіо
Бен Чілвел 59’
21’ Карім Бензема
59’ Бен Чілвел
74’ Марко Асенсіо
Два асисти записали на форварда іспанського гранда Вінісіуса Жуніора, який за показниками гол+пас наступає на п’яти Ерлінгу Холанду. Український вінгер Михайло Мудрик провів увесь поєдинок на лаві запасних, так і не отримавши шансу від Френка Лемпарда. Юрій Гаврищак і Тарас Котів вважають, що новий тренер Челсі робив нелогічні заміни та дарма проігнорував Мудрика. Дивіться нове відео на You-Tube-каналі "Футбол 24".
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