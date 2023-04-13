Два асисти записали на форварда іспанського гранда Вінісіуса Жуніора, який за показниками гол+пас наступає на п’яти Ерлінгу Холанду. Український вінгер Михайло Мудрик провів увесь поєдинок на лаві запасних, так і не отримавши шансу від Френка Лемпарда. Юрій Гаврищак і Тарас Котів вважають, що новий тренер Челсі робив нелогічні заміни та дарма проігнорував Мудрика. Дивіться нове відео на You-Tube-каналі "Футбол 24".