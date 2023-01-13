"Леандро немає у заявці на завтрашню гру проти Ліверпуля. Він дуже добре знає мою думку. Сталася неприємна ситуація на останньому тренуванні перед кубковою грою з Мідлсбро. Коли Троссар зрозумів, що не гратиме, то просто пішов, нічого мені не сказавши. Це недобре. У понеділок я поговорив із ним і пояснив, що мені не подобається таке ставлення.

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Він дуже добре знає, що якщо хоче грати в моїй команді, то потрібно багато працювати, бігти, бути на правильному шляху. Ми не така велика команда, як Реал або Барселона. Ми – Брайтон, і він повинен працювати, як і інші гравці. Я не знаю, в чому його проблема. Я хочу бути чесним, завжди був відкритий з ним", – наводить слова Де Дзербі Daily Mail.

Додамо, що Троссар зі 7 голами є найкращим бомбардиром Брайтона в АПЛ. Контракт бельгійця завершується влітку, але на тлі скандалу його можуть продати вже цього вікна. Інтерес до універсального хавбека мав Челсі.

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