Автівку 26-річного бразильця вранці 12 січня зупинила поліція. Виявилось, що футболіст перебував у стані алкогольного сп'яніння, інформує BBC.

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26 січня відбудеться засідання суду, на якому оберуть покарання. Цікаво, що Жоелінтон не вперше потрапляє у скандал. На початку січня 2021 року він порушив карантинні обмеження, щоб підстригтись, за що заплатив 200 фунтів стерлінгів штрафу.

Нагадаємо, Ньюкасл придбав бразильця у 2019-му за рекордні на той час для клубу 40 мільйонів фунтів. У поточному сезоні той став справжнім лідером "сорок", провівши 21 матч у всіх турнірах (3 голи й 3 асисти).

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