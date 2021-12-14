"Мудрик – молодець. Він сильний, дуже сильний. І добрий хлопець. Іноді необхідно його добряче посварити, а іноді – приголубити. Але це стосується не лише Мудрика, а й інших молодих футболістів.

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На мою думку, за ці місяці нашої спільної роботи він значно подорослішав. Це неправда, що Мудрик – егоїст. Навпаки, йому іноді не вистачає саме егоїзму, він повинен завдавати більше ударів по воротах, частіше виходити віч-на-віч.

Я та моя команда повністю у його розпорядженні. Як результат нашої роботи – це титули, перемоги та не тільки. Ми допомагаємо гравцю стати футболістом з великої літери", – поділився Де Дзербі у інтерв'ю BurBuzz.

Додамо, що Мудрик провів 19 поєдинків у складі Шахтаря у поточному сезоні, у яких забив 2 голи та віддав 9 результативних передач.

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