"Іноді необхідно його добряче посварити": Де Дзербі пояснив, чого не вистачає Мудрику для виходу на новий рівень
Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі поділився думками щодо прогресу Михайла Мудрика.
"Мудрик – молодець. Він сильний, дуже сильний. І добрий хлопець. Іноді необхідно його добряче посварити, а іноді – приголубити. Але це стосується не лише Мудрика, а й інших молодих футболістів.
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На мою думку, за ці місяці нашої спільної роботи він значно подорослішав. Це неправда, що Мудрик – егоїст. Навпаки, йому іноді не вистачає саме егоїзму, він повинен завдавати більше ударів по воротах, частіше виходити віч-на-віч.
Я та моя команда повністю у його розпорядженні. Як результат нашої роботи – це титули, перемоги та не тільки. Ми допомагаємо гравцю стати футболістом з великої літери", – поділився Де Дзербі у інтерв'ю BurBuzz.
Додамо, що Мудрик провів 19 поєдинків у складі Шахтаря у поточному сезоні, у яких забив 2 голи та віддав 9 результативних передач.
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