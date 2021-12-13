Мораєс не планує залишатись в Україні після завершення кар'єри
16:55 - Читать на русском
Натуралізований форвард Шахтаря та збірної України Жуніор Мораєс поділився планами на майбутнє.
"Де житиму після завершення кар'єри? У Бразилії або Португалії", – зізнався Мораєс в інтерв'ю для Fan Day.
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Нагадаємо, у 2018-му відбувся резонансний перехід Жуніора з Динамо до Шахтаря. А через рік бразилець отримав українське громадянство та виклик у національну команду Андрія Шевченка.
Нещодавно Шахтар продовжив контракт з 34-річним форвардом до літа 2022-го.
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