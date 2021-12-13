Натуралізований форвард Шахтаря та збірної України Жуніор Мораєс поділився планами на майбутнє.

"Де житиму після завершення кар'єри? У Бразилії або Португалії", – зізнався Мораєс в інтерв'ю для Fan Day.

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Нагадаємо, у 2018-му відбувся резонансний перехід Жуніора з Динамо до Шахтаря. А через рік бразилець отримав українське громадянство та виклик у національну команду Андрія Шевченка.

Нещодавно Шахтар продовжив контракт з 34-річним форвардом до літа 2022-го.

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