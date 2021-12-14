"Мудрик – молодец. Он сильный, очень сильный. И хороший парень. Иногда необходимо его изрядно поссорить, а иногда – приласкать. Но это касается не только Мудрика, но и других молодых футболистов.

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На мой взгляд, за эти месяцы нашей совместной работы он значительно повзрослел. Это неправда, что Мудрик – эгоист. Напротив, ему иногда не хватает именно эгоизма, он должен наносить больше ударов по воротам, чаще выходить один на один.

Я и моя команда полностью в его распоряжении. Как результат нашей работы – это титулы, победы и не только. Мы помогаем игроку стать футболистом с заглавной буквы", – поделился Де Дзерби в интервью BurBuzz.

Добавим, что Мудрик провел 19 поединков в составе Шахтера в текущем сезоне, в которых забил 2 гола и 9 результативных передач.

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