Бывший наставник Шахтера Роберто Де Дзерби может получить шанс поработать в чемпионате Англии.

Брайтон в поисках замены Грему Поттеру, который возглавил Челси вышел на кандидатуру Роберто Де Дзерби, сообщает The Telegraph.

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Журналист Мишель Кришительо в своем твиттере сообщил, что стороны уже контактировали и начали переговоры сегодня утром. Де Дзерби не единственный вариант Брайтона – "чайки" также рассматривают наставника Буде-Глимта Кьетиля Кнутсена.

Напомним, до этого наставником Брайтона был Грэм Поттер, возглавлявший команду в течение 3-х лет. Теперь тренер сменил Томаса Тухеля на должности главного тренера Челси.

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