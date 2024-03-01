Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі ще не знає, де працюватиме в наступному сезоні.

Влітку Барселона та Ліверпуль залишаться без тренерів, адже Хаві та Юрген Клопп оголосили про відхід зі своїх посад. В обидва клуби активно сватають італійського фахівця Роберто Де Дзербі.

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"Зараз я думаю тільки про Брайтон. Я нічого не вирішив, у мене тут контракт. Хочеться якнайкраще завершити сезон з нашою молодою командою. 100-відсоткова концентрація на Брайтоні", – цитує Де Дзербі видання Sport.

Де Дзербі очолив Брайтон восени 2022-го, а до повномасштабної війни він працював з Шахтарем. У минулому сезоні Брайтон посів 6 місце в АПЛ і вперше вийшов у єврокубки. У поточній кампанії "чайки" йдуть сьомими в АПЛ.

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