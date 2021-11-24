"Ми впевнені, знаємо, що потрібно робити, усвідомлюємо те, що нам потрібна лише перемога. Важливо продемонструвати на футбольному полі все те, що тренер говорив і вимагав від нас, що ми цими днями відпрацьовували на тренуваннях.

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Головна та єдина мета – перемогти. Сподіваємось, що привеземо до Києва позитивний результат та зможемо пройти далі, для нас це дуже важливо.

Тренування завжди закладають фундамент залежно від майбутнього суперника. Містер добре знає міланський Інтер, який грає у три центральні захисники. Ми вже підготували тактичну схему та дії на матч, постараємося втілити задумане на полі.

Чи правда, що через тренування команда навіть трохи запізнилася на літак перед вильотом до Мілана? У нас завжди достатньо тривалі тренування, а наш наставник дуже вимогливий. Але так і потрібно, щоб гравці зрозуміли ідеї та могли реалізувати їх. Завдяки старанній роботі ми вже добре відчуваємо та розуміємо один одного та демонструємо це у грі.

Раніше я грав кілька разів проти Інтера у чемпіонаті Італії, тож, можна сказати, добре знаю цю команду. Звичайно, якщо знадобляться мої поради та підказки, з радістю поділюся ними. У будь-якому випадку важливо слухати і тренера, і своїх партнерів, щоби було найкраще взаєморозуміння", – сказав Марлон у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, поєдинок між італійською та українською командами відбудеться вже сьогодні, 24 листопада. Початок зустрічі о 19:45.

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