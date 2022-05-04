"Де Дзербі приїхав, щоб дати інтерв'ю": український тренер назвав головну різницю між наставником Шахтаря та Луческу
Український тренер Олег Федорчук порівняв ставлення тренерів Динамо та Шахтаря до благодійних матчів.
"Я побачив, що Де Дзербі приїхав, щоб дати інтерв'ю, що він може покинути Шахтар. Але такі інтерв'ю деморалізують. Якщо в тебе є якісь думки, то можеш їх не оголошувати. Навіщо?
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А Луческу – досвідчена людина, яка розуміє, що за репутацію у такому віці треба боротися. Він відпрацьовує контракт, і багатьом тренерам треба повчитися в нього, як можна за різних умов викладатися на всі сто. Луческу – це приклад професійного ставлення до справи. Чи залишиться Луческу до кінця контракту? Скажу так: якщо платитимуть – залишиться.
У Динамо все дуже неоднозначно у фінансовому плані. Луческу точно далі допрацьовуватиме, а Де Дзербі більше думає про свою кар'єру, у нього амбіції. Мені здається, надмірні амбіції", – поділився Федорчук в інтерв'ю Fanday.
Нагадаємо, Де Дзербі після останнього матчу Шахтаря в рамках благодійного турне натякнув, що може покинути клуб.
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