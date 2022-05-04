"Я побачив, що Де Дзербі приїхав, щоб дати інтерв'ю, що він може покинути Шахтар. Але такі інтерв'ю деморалізують. Якщо в тебе є якісь думки, то можеш їх не оголошувати. Навіщо?

Де Дзербі: Можливо, це був мій останній день як тренера Шахтаря

А Луческу – досвідчена людина, яка розуміє, що за репутацію у такому віці треба боротися. Він відпрацьовує контракт, і багатьом тренерам треба повчитися в нього, як можна за різних умов викладатися на всі сто. Луческу – це приклад професійного ставлення до справи. Чи залишиться Луческу до кінця контракту? Скажу так: якщо платитимуть – залишиться.

У Динамо все дуже неоднозначно у фінансовому плані. Луческу точно далі допрацьовуватиме, а Де Дзербі більше думає про свою кар'єру, у нього амбіції. Мені здається, надмірні амбіції", – поділився Федорчук в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, Де Дзербі після останнього матчу Шахтаря в рамках благодійного турне натякнув, що може покинути клуб.

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